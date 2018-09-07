Кота Бегемота отказались отпускать на пенсию и приставили к нему охранника

Кот по кличке Бегемот из «Булгаковского дома» не уходит на пенсию, информация об этом не соответствует действительности. Об этом сообщил директор музея Николай Голубев, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я не знаю, откуда взялась эта утка, что вышел на пенсию. Его, во-первых, приносили на спектакль, например, вчера. Есть традиция актерская — перед открытием сезона, когда у нас играют «Мастера и Маргариту», чтобы обязательно был наш кот. Его обязательно выпускают на сцен», — рассказал он.

По словам Голубева, за котом внимательно следят после того, как животное пытались похитить. «Сейчас просто мы когда его выпускаем, то уже специальный человек ходит, и мы теперь знаем, куда он приходит — он сначала в аптеку приходит, потом в банк, потом, соответственно, обходит весь двор, Шоколадницу он не любит, туда он не заходит», — добавил директор музея.

Ранее 12 сентября агентство РИАМО со ссылкой на сотрудников музея сообщило, что кот ушел на пенсию. «Маловероятно, что кота уже увидит публика. Он вряд ли вернется в музей, так как он уже пожилой», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что за состоянием кота следит ветеринар и, по мнению врача, выпускать 16-летнее животное к посетителям больше не стоит.