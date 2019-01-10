Крещенские морозы оказались мифом

Специалисты Гидрометцентра России установили, что в Москве вероятность морозов в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение, не выше, чем в другие дни месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Этот день ничем не выделяется», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптики проанализировали показатели температуры в ночь на 19 января с середины XX века, рассказал Вильфанд. Морозом можно считать температуру ниже минус 15 градусов, уточнил он. Выяснилось, что в XX веке в крещенскую ночь температура выше минус 5 градусов отмечалась в 24 процентах случаев (по словам Вильфанда, «это совсем тепло»), минус 5-10 градусов — также в 24 процентах случаев («легкая умеренная погода»), минус 10-15 градусов — в 20 процентах. Таким образом, лишь 32 процента всех ночей на Крещение были холоднее минус 15 градусов.

Первые 19 лет XXI века были еще теплее: свыше трети всех крещенских ночей (37 процентов) прошли при температуре до минус 5 градусов, еще почти треть (31 процент) — при температуре минус 5-10 градусов, и 11 процентов — при минус 10-15 градусов.

Метеорологи также проанализировали архивы за последние 140 лет, а именно — минимальные значения температуры для каждого дня. Ночь на 19 января оказалась на 30-v месте, сказал Гильфанд. Таким образом, говорить о том, что на Крещение обычно бывают морозы, нельзя, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.

В этом году в Москве в ночь на 19 января будет около минус 5 градусов, слабый ветер и снег.

Ранее МЧС предупредило, что в четверг, 17 января, в столичном регионе ожидается сильный снег и ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.