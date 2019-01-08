Крещенские морозы вернутся

После непродолжительной оттепели в Москве ожидается похолодание. Об этом во вторник, 15 января, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, погода в городе изменится на Крещение. «В ночь на 19 января температура понизится до минус 5-10 градусов, а днем температура составит от 3 до 8 мороза», — говорится в записи. Также метеорологи напомнили о самой суровой крещенской ночи в 2006 году, когда морозы в Москве усилились до минус 30,8 градуса.

12 января сообщалось, что крещенские морозы минуют столичный регион. По предварительному прогнозу, погода будет облачной, выпадет незначительное количество снега.

15 января в Москве зафиксировали первую оттепель. Специалисты уточняют, что в утренние часы температура в городе была отрицательной, но затем начала повышаться и достигла 0,3 градуса тепла.