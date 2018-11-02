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Кружащий вокруг Госдумы дрон смутил депутатов

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У здания Госдумы в Москве заметили дрон. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

«Вокруг Госдумы сегодня кружил белый дрон, мы не знаем, откуда он», — рассказал агентству сотрудник нижней палаты парламента. По его словам, устройство, в частности, было замечено у окон некоторых депутатов.

В пресс-службе нижней палаты парламента пояснили, что во вторник проводятся плановые учения ФСО России по обеспечению безопасности зданий Госдумы. «В этих учениях задействован отдел охраны зданий ГД ФСО РФ», — отметили там.

Прошедшим летом дроны впервые начали широко использовать для патрулирования столичных водоемов с местами для купания. Отмечалось, что они должны помочь спасателям быстро обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также разжигающих костры в неположенных местах.

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