Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Купальный сезон в Москве завершился

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Последним днем купального сезона в Москве станет среда, 22 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

«Уже в ближайшую ночь будет около 10 градусов, и затем ночные температуры уже практически не будут превышать десятиградусную отметку до конца недели. А когда ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, то происходит сильное охлаждение водной поверхности, и даже последующее повышение температуры днем в пятницу, субботу и воскресенье до 24-27 градусов не компенсируют этого охлаждения», — объяснил он.

Вильфанд добавил, что в четверг, 23 августа, температура воды будет ниже 20 градусов. Медики при таких условиях купаться не рекомендуют. «Впрочем, моржи могут купаться и в плюс 19, и в плюс шесть», — добавил эксперт.

Всего в Москве открыто шесть зон отдыха: озеро «Черное», Большой городской пруд, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское. Кроме того, на территории города находится 11 рекреационных зон с купанием и 42 — без купания.

Читайте также
Самое читаемое
«А манекенщицы… Их было много!»
Один из старейших московский портной о цензуре, джинсах и легендарном Доме моделей
19 августа
«По всему миру я встречаю бывших москвичей»
Он придумал термин креативный класс и знает как остановить отток мозгов
16 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter