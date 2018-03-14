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Легкий морозец придет в Москву

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Переменная облачность и температура до пяти градусов мороза ожидается в столичном регионе 22 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем при облачной с прояснениями погоде возможен слабый снег. Температура воздуха в столице составит от минус двух до нуля градусов, в области столбик термометра опустится до пяти градусов мороза», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, относительная влажность воздуха будет около 60 процентов. Утром и в вечерние часы возможна гололедица. Также ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптики предупреждают, что в столичном регионе сохранятся неблагоприятные погодные факторы. В зоне риска окажутся люди, страдающие гипертонией, гипотонией и вегето-сосудистой дистонией.

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