Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы объединят

Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы объединят в один транспортно-пересадочный узел. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Каланчевский узел, где у нас три вокзала, мы свяжем в один транспортно-пересадочный узел. Как мы это сделаем, будет понятно после того, как будет сделана градостроительная документация», — пояснил Хуснуллин.

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о проекте по организации сквозного пригородного железнодорожного движения через столицу по примеру МЦК. Градоначальник отметил, что проект уже согласован с РЖД.

В октябре на заседании в городской думе Собянин, обсуждая возможность запуска пригородных поездов через центр города, пояснил, что составы будут ходить, как в подземке — без промежуточных остановок и с маленькими интервалами. Маршруты планируется создать на основе существующих железных дорог, частично их реконструировав.