Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы объединят

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы объединят в один транспортно-пересадочный узел. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Каланчевский узел, где у нас три вокзала, мы свяжем в один транспортно-пересадочный узел. Как мы это сделаем, будет понятно после того, как будет сделана градостроительная документация», — пояснил Хуснуллин.

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о проекте по организации сквозного пригородного железнодорожного движения через столицу по примеру МЦК. Градоначальник отметил, что проект уже согласован с РЖД.

В октябре на заседании в городской думе Собянин, обсуждая возможность запуска пригородных поездов через центр города, пояснил, что составы будут ходить, как в подземке — без промежуточных остановок и с маленькими интервалами. Маршруты планируется создать на основе существующих железных дорог, частично их реконструировав.

Читайте также
Самое читаемое
«Какие они смешные, когда приходят в первый раз»
В салонах эротического массажа жалеют женатых мужчин
17 ноября
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
16 ноября
«Архитектор всегда будет за изменение мира»
ЧТЕНИЕ: «Суперкритика» Питера Айзенмана и Рема Колхаса
15 ноября
«Москва - это сладковатый запах пыли и бензина»
История американской актрисы, решившей переехать в Москву
14 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter