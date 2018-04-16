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Летающая лаборатория разгонит облака над Москвой

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Самолет-лабораторию Як-42Д задействуют при разгоне облаков над Москвой 1 и 9 мая. Об этом сообщает агентство «Москва».

Самолет выполнит исследовательские полеты для улучшения погодных условий в городе.

Директор автономной некоммерческой организации «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев сообщил, что разгонять облака над Москвой также будет девять самолетов Военно-космических сил. Для расчистки неба используют пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированную углекислоту.

Разгон облаков в Москве перед праздниками 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдется в 400 миллионов рублей. Будет задействовано 12 единиц специальной авиации.

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