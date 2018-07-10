Летняя жара в Москве отказалась отступать

В среду, 5 сентября, в столичном регионе установится жарка погода: местами воздух прогреется до 27 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Будет дуть восточный ветер, скорость порывов будет достигать 3-8 метров в секунду. В ночь на четверг похолодает до 12-13 градусов, осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, в первую рабочую неделю сентября температура воздуха будет держаться выше нормы.

Минувший август стал самым солнечным в этом столетии. Число часов солнечного сияния в августе 2018 года составило 352 часа, что почти в полтора раза выше нормы.