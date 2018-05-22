Лето принесет в Москву похолодание

Температура воздуха в столичном регионе в первый день лета опустится до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Синоптики пояснили, что на данный момент антициклон преграждает путь холодному арктическому воздуху в центральный регион. Однако уже в четверг, 31 мая, в Москву придут более холодные воздушные массы.

«Постепенно очаг высокого давления станет отступать на юг, и календарное лето на Русской равнине может стартовать по температурному сценарию бабьего», — отметили специалисты.

По прогнозам синоптиков, пик похолодания придется на 1 июня. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, а ночью возможны заморозки.