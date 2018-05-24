Лето в Москве начнется с заморозков

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности на пятницу, 1 июня, из-за заморозков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

Заморозки в ночь на пятницу ожидаются до трех градусов ниже нуля, уточнили в МЧС. В центре погоды «Фобос» сообщили, что в ночью в столице похолодает до плюс одного-трех градусов тепла, а по области — от нуля до плюс пяти градусов. Днем воздух прогреется до 15 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что 31 мая в Москве похолодает на 12-13 градусов. По словам синоптиков, центр европейской территории России окажется в тылу циклона, куда будет поступать арктический воздух. Холодный температурный фон продержится до выходных.