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Лето в Москве закончится жарой и дождями

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В последние дни лета в Москве ожидается аномально теплая погода и дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

По прогнозам синоптиков, 29 августа воздух в столице прогреется до 29 градусов, 30 августа — до 27 градусов, а 31 августа — до 23 градусов. По ночам температура будет опускаться примерно до плюс 15 градусов. «При этом среднесуточной нормой для последних чисел августа в городе является температура в 14 градусов», — добавили специалисты.

Дожди придут в столицу в четверг, 30 августа, и продолжатся в пятницу. По прогнозам, выпадет около 17 миллиметров осадков, что составляет около 22 процентов месячной нормы.

МЧС предупредило о сильной жаре в городе во вторник, 28 августа, и предостерегло горожан от перегрева.

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