Лев напал на дрессировщика в московском цирке

На репетиции перед фестивалем «Идол-2018» в Большом московском цирке лев нанес рваную рану дрессировщику Алексею Макаренко. Видео инцидента опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Как рассказал дрессировщик Эдгар Запашный, нападение произошло, когда хищники уже покидали манеж. По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке.

Заместитель генерального директора цирка Татьяна Запашная рассказала, что пострадавший артист не настроен болеть и планирует принять участие в выступлении вместе с напавшим на него животным. Лев не проявил агрессию, а просто ограничил дистанцию с дрессировщиком, пояснила она.

«Я видела, как это все произошло. Немного переборщили с доверием к животному: на слишком близкое расстояние подошли, и лев сильно укусил за руку. Такой, „хороший“ укус», — сказала Запашная.

Дрессировщика направили в больницу №23 на Таганку, потому что у него начался отек раны. Это произошло из-за того, что у хищников зубы и когти инфицированы, так как никто им их не чистит, отметила заместитель директора. Эдуард Запашный заверил, что здоровью дрессировщика ничто не угрожает.