Лица пассажиров московского метро скроют масками

Зимой для профилактики гриппа и ОРВИ пассажирам московского метро планируют раздавать средства защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

«В этом году для профилактики заболеваний мы планируем организовать в зимний период раздачу влажных салфеток и масок. Вопрос пока находится в проработке», — уточнила она.

Говоря о профилактических работах в подземке, она напомнила, что ежедневно в метро проводится влажная уборка станций и дезинфекция вагонов обеззараживающими средствами. Сиденья моют вручную, а внутренние части составов очищают специальной установкой. Также вагоны обеззараживают при помощи ультрафиолетовых ламп.

Традиционная вакцинация от гриппа и ОРВИ пройдет в Москве. с 20 августа по 28 октября. Помимо столичных поликлиник прививку можно будет сделать на 34 станциях метро и на МЦК.