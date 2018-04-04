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Личные данные пользователей Wi-Fi в метро защитят

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Оператор сети бесплатного Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком» изменит систему авторизации пользователей после сообщений об утечке данных. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем принимать срочные меры для исключения неправомерного присвоения абонентских данных. Основные усилия сосредоточены на полной переработке системы авторизации, исключающей атаки с подменой адреса устройства», — заявили в компании.

Оператор также сообщил, что устранил уязвимость несколько недель назад. Незаконное использование данных пользователей также предотвратили. «Мы сразу зашифровали передачу профильных данных (таких, как номер телефона, пол, возрастная группа). До доработки системы авторизации мы выключили хранение данных о перемещении пользователей между станциями метро», — объяснили в «МаксимаТелеком».

Уязвимость в сервисе бесплатного Wi-Fi московского метро раскрыл программист Владимир Серов. По его словам, она позволяла любому получить номера телефонов всех подключенных пассажиров поезда, примерный возраст, пол, семейное положение, достаток, а также станции, на которых человек живет и работает.

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