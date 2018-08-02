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Личных автомобилей в Москве стало меньше

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Благодаря такси в Москве стало на десять процентов меньше личных автомобилей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По словам Собянина, из 20 миллионов человек, которые передвигаются каждый день в Москве, такси перевозят чуть больше 700 тысяч. «Это означает, что на десять процентов количество частных машин в Москве каждый день становится меньше, это один балл пробок на московских дорогах», — отметил он.

В августе агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых продаваемых в Москве автомобилей в первом полугодии текущего года. Лидером оказался Kia Rio — за указанный срок в столице было реализовано 7120 машин.

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