Линию московского метро открыли и пообещали снова закрыть

Закрытый из-за строительных работ участок Сокольнической линии московского метро от станции «Красносельская» до «Бульвара Рокоссовского» открыли раньше запланированного срока, однако в апреле повторно закроют для пассажиров. Об этом сообщил в субботу, 23 февраля, заммэра столицы Максим Ликсутов, передает ТАСС.

По его словам, подобные меры будут приняты в связи со следующим этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). «Станции будут повторно закрыты в середине апреля, более точную дату мы еще объявим», — пояснил он, добавив, что на период закрытия также будут действовать маршруты компенсационного транспорта.

Ликсутов уточнил что, нынешнее закрытие «красной» ветки подземки планировалось до 24 февраля включительно, однако работы удалось завершить досрочно и открыть движение на день раньше. Также были открыты для проезда улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская и Преображенская площадь, движение по которым было ограничено.

Как отметил первый замначальника подземки Дмитрий Дощатов, за время работ в столичном метрополитене была обновлена инфраструктура и проведена уборка пассажирской зоны. «Работники обновили шпалы, заменили перекрестные съезды, кабельные металлоконструкции и освещение в тоннелях. Всего в работах приняли участие более 3 тысяч сотрудников метро. Никаких отклонений в состоянии инфраструктуры не выявлено», — подчеркнул он.

Станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» были закрыты 16 февраля. Также на время ограничений были перекрыты некоторые улицы. В районе курсировал бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта, движение круглосуточно регулировали сотрудники дорожного патруля.