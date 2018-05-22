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Локи обхитрил москвичку

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Жительница Зеленограда обратилась в полицию после того, как перевела мужчине, который представился актером Томом Хиддлстоном, 200 долларов. Об этом сообщает агентство «Москва».

Женщина рассказала, что общалась с предполагаемым мошенником через Twitter и WhatsApp и договорилась о встрече, за которую собеседник потребовал 200 долларов и, получив их, перестал выходить на связь. Заведено уголовное дело о мошенничестве.

Том Хиддлстон — британский актер, известный в том числе по роли Локи в киновселенной Marvel. Пресонаж создан на основе одноименного скандинавского бога. Локи считался богом хитрости и обмана, он также обладал чертами трикстера.

В мифологии трикстер — демонически-комический дублер, двойник главного героя, который совершает плохие поступки не из злого умысла, а ради создания игровой ситуации.

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