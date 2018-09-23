Любвеобильная москвичка размалевала машину парня

Женщина разукрасила автомобиль своего возлюбленного надписями с признаниями в любви. На машину обратил внимание корреспондент МОСЛЕНТЫ.

На фото видно, что на правой стороне автомобиля марки Opel написано «Артем, я люблю тебя. Ольга», а на капоте — «Я люблю тебя. Лелик». Также на левой стороне машины есть надпись «22.09.2018, ура!», возможно, отсылающая к какому-то событию. Мотивы разукрасившей машину женщины неизвестны.

«В сегодняшнем рейтинге несчастных засранцев Артем явно вышел в топ», — подписал он фото, намекая на то, что привести автомобиль в первоначальный вид будет затруднительно. Однако один из пользователей сообщил, что краска смывается обычной водой.

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