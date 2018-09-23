Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Любвеобильная москвичка размалевала машину парня

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости
Фото: @shoomakov

Женщина разукрасила автомобиль своего возлюбленного надписями с признаниями в любви. На машину обратил внимание корреспондент МОСЛЕНТЫ.

На фото видно, что на правой стороне автомобиля марки Opel написано «Артем, я люблю тебя. Ольга», а на капоте — «Я люблю тебя. Лелик». Также на левой стороне машины есть надпись «22.09.2018, ура!», возможно, отсылающая к какому-то событию. Мотивы разукрасившей машину женщины неизвестны.

«В сегодняшнем рейтинге несчастных засранцев Артем явно вышел в топ», — подписал он фото, намекая на то, что привести автомобиль в первоначальный вид будет затруднительно. Однако один из пользователей сообщил, что краска смывается обычной водой.

В ноябре 2017 года неподалеку от Кремля заметили Mercedes-Benz Gelandewagen с написанным баллончиком на кузове объявлением о пропаже собаки породы чихуахуа. Владельцы животного предлагали 150 тысяч рублей за помощь в поиске.

Читайте также
Самое читаемое
«В Москве — как в казарме!»
Его называют русским Бэнкси: Zoom о своих работах
19 сентября
Точка света
Лучшие здания мира на фотографиях Эрзы Столлера
21 сентября
«На меня обижаются подвыпившие мужчины»
Художница рисует пассажиров московского метро
18 сентября
Мокрое место
Велопарад в Москве: репортаж из Instagram
17 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter