Лужков отреагировал на грязевой коллапс в Тушинском тоннеле

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков заявил, что авария на канале имени Москвы, в результате которой подтопило Тушинский тоннель и Волоколамское шоссе, не связана с работой его команды в начале 2000-х годов. Об этом в субботу, 12 января, сообщает РИА Новости.

По словам Лужкова, инцидент имеет отношение к структурам, в ведении которых находится водный канал. «И с точки зрения тех решений, которые принимали власти этого самого канала или, может быть, более высокие организации, которые связаны с этим каналом... никакого отношения Москва (московское правительство — прим. МОСЛЕНТЫ) к этому вопросу не имеет», — пояснил он, добавив, что водные ресурсы находятся в федеральном ведении.

10 января заместитель действующего мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что аварийная ситуация могла произойти из-за ошибок при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году. «Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, все может быть, поэтому специалисты будут изучать», — сказал он.

Тушинский тоннель и часть Волоколамского шоссе начало затапливать днем 10 января из-за прорыва дамбы, который произошел в результате провала грунта. Автомобилей в тот момент в тоннеле не было. Авария привела к частичному закрытию трассы и заторам в районе происшествия. Движение в районе ЧП было восстановлено уже к вечеру.