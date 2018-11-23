«Лужники» опустели за полчаса

После матча ЦСКА — «Виктория» болельщики покинули стадион «Лужники», где 27 ноября проходила встреча, всего за полчаса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Более 32 тысяч из них уехали на метро и Московском центральном кольце», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в день игры общественный транспорт работал в особом режиме: подземка работала до 2:00, а поезда на Сокольнической линии ходили с интервалами в 90 секунд. Кроме того, была продлена работа МЦК, поезда там ходили как в часы пик — раз в пять минут.

Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Москве состоится 28 ноября в 20:55 на стадионе «Локомотив» между одноименной столичной командой и турецким «Галатасараем».