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«Лужники» признали лучшим стадионом мира

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Московский стадион «Лужники» стал победителем конкурса Stadium of the Year 2017, который проводился экспертами портала StadiumDB.

Жюри, в составе которого были архитекторы из разных стран мира, оценивали строения по нескольким параметрам, в частности, учитывались функциональность и инновационный потенциал.

На втором месте в рейтинге оказался парижский стадион U Arena, а на третьем — Mercedes Benz Stadium, который находится в Атланте (США).

Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года на стадионе произошла масштабная реконструкция, которая завершилась в мае 2017 года.

В ходе работ по благоустройству олимпийского комплекса также была приведена в порядок Лужнецкая набережная, завершена реставрация восьми фонтанов на Центральной площади, высажены более тысячи новых деревьев и 53 тысячи кустарников.

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