Любимой забавой праздных москвичей стал канат

Определены самые популярные среди москвичей программы, которые устраивали в рамках празднования Дня города. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Очень многие посетители захотели попробовать свои силы в мастер-классах. Например, в занятиях вокально-инструментального класса, которые проводили знаменитые исполнители, приняли участие более 6 тысяч гостей праздника, а в тренировках на слэклайне — хождение по канату — 31 тысяча», — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, больше всего зрителей собрали шоу уличных театров, например «летающие барабанщики» от французского коллектива «Транс-Экспресс», и балетные постановки «Имперский русский балет», вдохновленные «Русскими сезонами» Сергея Дягилева.

Празднование Дня города в Москве проходило 8 и 9 сентября. В праздничных мероприятиях, по подсчетам полиции, приняли участие пять миллионов человек.