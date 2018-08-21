Любитель нумизматики обокрал квартиру пенсионера

Неизвестный обокрал квартиру пенсионера в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, передает агентство «Москва».

С заявлением в полицию обратился гражданин 1947 года рождения, проживающий на Кадашевской набережной. Полиция выяснила, что неизвестный забрался на козырек подъезда дома, разбил окно и пробрался в квартиру. Оттуда злоумышленник похитил медвежью шкуру бурого цвета, коллекцию монет разных стран мира, пневматическое ружье и документы потерпевшего.

Материальный ущерб оценили в 162,5 тысячи рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность преступника.

В августе неизвестный обокрал квартиру на юго-западе столицы на 400 тысяч рублей. На месте происшествия преступник оставил улики: зубную щетку и след от обуви.