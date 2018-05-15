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Любителей искусства попросили купить магический жезл

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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина объявил сбор средств на приобретение уникального памятника древнеегипетского искусства — магического жезла. Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает агентство «Москва».

«Для покупки этого ценнейшего экспоната необходимо собрать шесть миллионов рублей. Сделать подарок Пушкинскому музею может каждый, пожертвовав любую сумму на официальном сайте музея», — говорится в сообщении.

Магический жезл датируется примерно XIX–XVIII веком до нашей эры. В пресс-службе пояснили, что это один из редких образцов древнеегипетского художественного ремесла. Всего в мире насчитывается 240 таких жезлов и их фрагментов. Большинство из них выполнено в технике гравировки и только около десяти покрыты барельефными изображениями. Данный экспонат с 2010 года находится в частной коллекции Кирилла Данелии.

31 мая Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина исполнится 106 лет.

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