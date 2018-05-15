Любителей селфи поставят на место

Туристам и болельщикам чемпионата мира по футболу помогут выбрать лучшее место для первого фото в Москве. Для этого на девяти столичных вокзалах появятся наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов и с надписью «Снимать разрешено». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«Акция начинается в преддверии чемпионата мира по футболу. Ее цель — популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу — сойдя с поезда», — рассказал представитель пресс-службы Московской железнодорожной дороги ОАО «РЖД».

Отметки можно увидеть в залах ожидания, бизнес-зонах, перронах и на привокзальных площадях. Также стикеры появятся на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) и на 48 платформах железной дороги.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Москве пройдут 12 игр, а также церемонии открытия и закрытия турнира.