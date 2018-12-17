Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Любителя зимней езды на кабриолете заметили в Москве

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

На МКАД заметили кабриолет. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале «Московские новости».

На кадрах видно, как автомобиль красного цвета без крыши двигается в общем потоке сначала по крайней левой полосе, а затем перестраивается правее. «В -10 °С по МКАДу на кабриолете», — говорится в публикации.

Ранее в понедельник, 24 декабря, столичные власти призвали водителей быть осторожнее на дорогах из-за метели. «Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах», — сообщали в Транспортном комплексе.

Читайте также
Самое читаемое
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
Cегодня
«Я не очень хорошая баба, зато хороший дружище»
Столичная ню-модель о художнике Покрас Лампасе, наготе, покойниках и принцессах
21 декабря
«Конечно, многие интересуются Путиным»
С чем сталкиваются иностранные туристы в Москве
18 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter