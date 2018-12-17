Любителя зимней езды на кабриолете заметили в Москве

На МКАД заметили кабриолет. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале «Московские новости».

На кадрах видно, как автомобиль красного цвета без крыши двигается в общем потоке сначала по крайней левой полосе, а затем перестраивается правее. «В -10 °С по МКАДу на кабриолете», — говорится в публикации.

Ранее в понедельник, 24 декабря, столичные власти призвали водителей быть осторожнее на дорогах из-за метели. «Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах», — сообщали в Транспортном комплексе.