Любителям блинов посоветовали больше шевелиться

Врачи рекомендовали москвичам не забывать о физической активности во время масленичной недели. Об этом сообщает агентство «Москва».

Внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что при приготовлении блинов обычную муку стоит заменить цельнозерновой.

«Избегайте переедания, в том числе и в период Масленицы, включайте в свой ежедневный рацион различные продукты и блюда, овощи и фрукты, а не только блины, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Соблюдайте режим питания и не забывайте о физической нагрузке», — посоветовала Стародубова. Говоря о рецептах блинного теста, диетолог напомнила, что в него можно добавлять сок шпината, свеклы или моркови.

В масленичную неделю лучше съедать не более трех блинов в день, а если блины с жирной начинкой — один, говорила The Village диетолог Наталья Денисова. Она уточнила, что блины — тяжелая калорийная пища, по ее словам, начинку лучше готовить из творога, сыра, нежирного мяса или рыбы.

В 2019 году Масленица начнется 4-го и продолжится до 10 марта. После этого у православных верующих начнется Великий пост, который завершится в конце апреля.