Любителям окунаться в ледяную воду посоветовали купаться в носках

Перед погружением в прорубь необходимо сделать разминку и разгореться. Такие рекомендации перед крещенскими купаниями дали спасатели. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления МЧС по Москве.

В ведомстве напомнили, что окунаться можно только в специально оборудованных для этого местах. «Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения», — указали спасатели.

К самой проруби нужно подходить в удобной нескользкой и легко снимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки, в них можно и купаться. Нельзя находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма, добавили в МЧС. Выйдя из воды, необходимо выпить горячий чай и растереться полотенцем.

В столице обустроят более 60 площадок для крещенских купаний. Традиционные мероприятия в этом году пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Ожидается, что в них примут участие более 180 тысяч человек.