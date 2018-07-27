Любовь к молоку превратила москвичей в разбойников

В столичном районе Выхино-Жулебино двое преступников напали на продуктовый магазин и похитили там пакет молока. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, передает агентство «Москва».

Сообщение о краже в продуктовом магазине в Ферганском проезде поступило в полицию 1 августа. Неизвестные, угрожая контролеру торгового зала металлическим прутом, похитили один пакет молока стоимостью 30 рублей и скрылись.

Нападавших задержали недалеко от места преступления. Ими оказались двое безработных 1975 и 1988 годов рождения. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое.

В августе был задержан подозреваемый в краже из магазинов в районе Аэропорт. Вора нашли по уликам, которые он оставил на месте преступления: следы пальцев, обуви и одежды, а также шелуху от подсолнечных семечек.