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По Москве захотели пустить магнитолевитационный транспорт

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Линию магнитолевитационного транспорта протяженностью более 30 километров могут запустить в Москве. Об этом сообщил председатель совета кластера «РосМаглев» Анатолий Зайцев, передает агентство «Москва».

По словам Зайцева, маршрут от ТПУ «Царицыно» до Домодедово согласовывается с властями Московской области и Москвы. Транспорт могут запустить через два года после прохождения государственной экспертизы проекта.

Реализацией проекта займется специально созданное акционерное общество. Технологию предоставят участники кластера «РосМаглев», финансирование осуществляет частный международный финансовый концерн.

Как рассказала заместитель председателя по внешним связям кластера «РосМаглев» Яна Соколова, линию построят на основе эстакады. Вместо тележек на основе «колесо-рельс» на ней будут использовать бесконтактную систему подвешивания по принципу магнитной левитации с линейным тяговым двигателем.

Стоимость проекта оценивается в 49 миллиардов рублей. Протяженность линии составит около 31,4 километра. По ней будет ходить экспресс из Москвы в аэропорт Домодедово и городской транспорт. Каждый состав из шести вагонов вместит в себя одну тысячу 380 пассажиров.

В октябре сообщалось, что в 2020 году в столице планируют запустить водный транспорт. Первый маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников. Новый транспорт сможет перевозить до 1,5 тысячи пассажиров в час.

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