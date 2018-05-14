Макаревич пожаловался на увольнение последнего почтальона в центре Москвы

Певец Андрей Макаревич рассказал о том, что в центре столицы уволился последний почтальон, и поэтому почта не доставляет посылки и извещения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По утверждению Макаревича, «пару месяцев назад» стилист The Beatles Лесли Кавендиш отослал певцу экземпляр своей книги The Cutting Edge о жизни и работе с британской группой. «Я, понятно, ждал с трепетом. Неделя, другая, третья, месяц — Лесли спрашивает: получил книжку, прочитал? Не получил! И уже извинился перед ним за нашу чудесную почту, и почти перестал ждать», — написал он.

Позже посылку решили поискать в районном почтовом отделении в центре города. «Нету, говорят. Директор еще раз не поленился и пришел через неделю. Видимо, говорил построже. И посылку... нашли! На полке. А на вопрос „Как же так?“ ответили — у нас уволился последний почтальон, вот мы и не имеем возможности доставить ни посылку, ни извещение», — заключил Макаревич.

В феврале служба безопасности «Почты России» обнаружила в одной из посылок пулемет Калашникова и два карабина. Посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край. Обнаруженное оружие и информация об отправителе и получателе были переданы правоохранительным органам.