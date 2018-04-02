Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Манул отказался верить московскому теплу

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Манул из Московского зоопарка с недоверием отнесся к наступившей весне, сообщается в Twitter зверинца.

На опубликованном ролике видно, как манул нерешительно топчется на месте, затем даже начинается пятиться обратно в вольеру, но потом все-таки усаживается греться на неярком солнце.

В середине марта манул расстроился из-за затянувшихся холодов.

Первые манулы появились в Московском зоопарке в 1949 году, с 1987 года изображение дикой кошки стало эмблемой зоосада. Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного размножения манулов, с середины 1970-х на свет здесь появилось более 140 детенышей. Манулы из Москвы живут в зоопарках Америки и Европы.

Читайте также
Самое читаемое
«Они не привыкли, что жители могут все»
Почему архитекторы и проектировщики теперь слушают горожан
5 апреля
«Триста тысяч фотографий»
Лучшее за 10 лет: почему закрывается проект The Best of Russia
4 апреля
«Город позволяет вам не быть частью сообщества»
Философ Виталий Куренной — о праве горожанина на одиночество
3 апреля
«Я учу взаимной любви»
Сегодня - ровно год, как не стало поэта Евгения Евтушенко
1 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter