Манул отказался верить московскому теплу

Манул из Московского зоопарка с недоверием отнесся к наступившей весне, сообщается в Twitter зверинца.

На опубликованном ролике видно, как манул нерешительно топчется на месте, затем даже начинается пятиться обратно в вольеру, но потом все-таки усаживается греться на неярком солнце.

Кошачьи будни: ирбис отдыхает в лучах мягкого апрельского солнца, леопард тщательно умывается, а вот манул как всегда слегка подозрителен – видимо, весна наступила как-то неожиданно и застала его врасплох 🐱🐱🐱

Vd: Н.Май#zoo #nature #fun #cats #animals pic.twitter.com/s2kLyf00vX — Московский Зоопарк (@moscowzoo) April 6, 2018

В середине марта манул расстроился из-за затянувшихся холодов.

Первые манулы появились в Московском зоопарке в 1949 году, с 1987 года изображение дикой кошки стало эмблемой зоосада. Московскому зоопарку одному из первых в мире удалось добиться регулярного размножения манулов, с середины 1970-х на свет здесь появилось более 140 детенышей. Манулы из Москвы живут в зоопарках Америки и Европы.