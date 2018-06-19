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Мара Багдасарян решила продать свой Mercedes‐Benz

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Стритрейсерша Мара Багдасарян решила продать свой автомобиль — Mercedes‐Benz 2015 года. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Согласно объявлению, двухдверный автомобиль S-класса лимитированной версии имеет пробег 47 тысяч километров. Главным преимуществом иномарки Багдасарян указала принадлежность автомобиля только одному владельцу. Ее стоимость стритрейсерша оценила в 7,5 миллиона рублей.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Кроме того, ее приговорили к году исправительных работ за поддельный больничный, который она предоставила в начале 2017-го, чтобы избежать обязательных работ за десятки просроченных штрафов. Исправительные работы она проходила в библиотеке.

В апреле стритрейсершу оштрафовали за езду на автомобиле без соответствующих документов на 15 тысяч рублей. Через месяц она попросила суд вернуть ей водительские права, однако ей отказали.

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