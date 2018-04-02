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Мару Багдасарян оштрафовали за езду без прав

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Стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду на автомобиле без водительских прав. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Кроме того, ее приговорили к году исправительных работ за поддельный больничный, который она предоставила в начале 2017-го, чтобы избежать обязательных работ, назначенных ей судом за десятки просроченных штрафов. Сообщалось, что исправительные работы она проходила в библиотеке.

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