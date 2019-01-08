Машина каршеринга пропала и вновь появилась за тысячу километров от Москвы

Злоумышленники попытались угнать автомобиль столичного каршеринга и были пойманы на границе России с частично признанной Абхазией. Об этом в понедельник, 14 января, сообщается в Telegram-канале сервиса.

Инцидент произошел в 2018 году. По данным мониторинговой службы, сигнал автомобиля исчез с карты в районе Московской области и через некоторое время снова появился, но уже неподалеку от Ростова-на-Дону. «Решили отследить, куда будущие миллионеры отправятся. Доехали они до границы с Абхазией. Там злоумышленников уже ждали оперативники с собаками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угонщики успели снять с арендованной машины наклейки с логотипами каршеринга, поменять регистрационные знаки, а также прикрепить к заднему стеклу стикер с надписью «На Берлин!».

Как рассказывают представители сервиса, их автомобили нередко становятся «донорами» оборудования и деталей. В частности, за минувший год в компании не досчитались 146 автомобильных аккумуляторов, 7 рулей (3 из них были заменены образцами прошлого века), а также 14 передних сидений и 1 заднего дивана. Кроме того, были похищены более 2 тысяч щеток для очистки снега и около 18 тысяч литров омывающей жидкости.

В августе прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столице каршеринг, в котором горожане смогут сдавать в аренду свои собственные машины. «Вы приехали на работу, у вас машина стоит на платной парковке и съедает ваши денежки. Вместо того чтобы платить за парковку, вы могли бы получить доходы путем сдачи этой машины в систему каршеринга», — пояснил он.