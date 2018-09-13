Масштабность посадок в Москве возросла к осени

Более 30 тысяч кустов хосты высадили в Москве в 2018 году. Об этом сообщил в среду журналистам временно исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости .

В департаменте рассказали, что хосты являются долгожителями среди многолетников. Их кусты с возрастом становятся пышнее и красивее, сохраняя декоративность более 10-15 лет. Бело- и желто-зеленые, белоокаймленные, желтые и голубые хосты хорошо чувствуют себя с мая по октябрь на улицах столицы.

Отмечается, что растение легко выращивать, оно неприхотливо, нетребовательно к месту произрастания, отличается редкой теневыносливостью, но при этом хорошо себя чувствует и на открытых солнечных участках.

Ранее сообщалось, что 19 сентября в Москве начнется осенний этап акции «Миллион деревьев». В его рамках высадят более 158 тысяч кустарников и девяти тысяч деревьев.