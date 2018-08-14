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Масштабным посадкам в Москве нашли повод

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В Москве появятся более 15 тысяч любительских цветников. На них высадят 540 тысяч бегоний, георгинов, хризантем и других однолетних и многолетних растений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Растения будут сажать в день города, 9 сентября. Посадки пройдут в рамках фестиваля «Цветочный джем — 2018».

«Любительский конкурс цветников пройдет во всех районах столицы на 1500 площадках. На каждой из них участники создадут от 10 до 15 цветников размером 1,2 на 1,4 метра. Для оформления цветников предложат около 30 видов растений», — рассказал представитель оргкомитета. По его словам, многие растения хорошо знакомы дачникам: например, можно будет создать клумбы из георгинов, шалфея, котовника и овсяницы.

Для участия в соревновании необходимо зарегистрироваться. Тему, кому удастся создать лучшие цветники, получат призы — цифровые планшеты и наборы садового инвентаря.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна тоже проходит во второй раз. В нем принимают участие и профессионалы, и любители.

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