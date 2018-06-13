Мэр Москвы рассказал о манерах взятого из приюта Джоуи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как живет щенок Джоуи, которого он взял из приюта. Его слова передает агентство «Москва».

«Что касается Джоуи, то, наверное, он — единственное существо, которому вообще все равно, что я мэр, ведет себя совершенно развязно», — сказал он.

Мэр отметил, что количество животных в городских приютах не растет, потому что москвичи забирают их домой.

Сергей Собянин приютил щенка по кличке Джоуи в апреле, во время посещения площадки фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре, где проходили мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг». По словам мэра, для него абсолютно естественно растить собаку и заботиться о ней.