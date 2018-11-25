Мэр Москвы рассказал об отсутствии в его детстве оливье и холодца

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как отмечали Новый год в его семье. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Глава города признался, что ему предложили опубликовать текст о новогодних угощениях «родом из детства». По его словам, речь шла об оливье, холодце, селедке под шубой и мандаринах.

Однако Собянин уточнил, что в его детстве таких блюд на новогоднем столе не было. «Что-то наподобие оливье, действительно, было. Но селедки под шубой не было. Потому что не было морской сельди. Была местная — сосьвинская сельдь, которую никому в голову не приходило класть под свеклу и майонез. Мандаринов тоже не было», — поделился воспоминаниями столичный градоначальник.

Он добавил, что вместо этих блюд в его семье всегда готовили пельмени и слоеный песочный торт.

Ранее россиянам порекомендовали убрать с новогоднего стола прошлогодние салаты. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что срок годности салатов исчисляется часами, а не днями или неделями. Роспотребнадзор посоветовал готовить салаты и холодец в небольших количествах, а все недоеденное правильно упаковывать и хранить только в холодильнике.