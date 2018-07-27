Мэрия Москвы рассказала о жалобах на холод и жару в одних и тех же поездах метро

Все кондиционеры в вагонах столичного метро во время и после чемпионата мира по футболу работали и работают в обычном режиме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

«Ничего не выключали», — сказал он, напомнив, что не все вагоны московского метро оборудованы кондиционерами.

По словам Ликсутова, температурный режим кондиционеров устраивает не всех пассажиров. «К сожалению, 50 процентов обращений мы получаем, что холодно. И так как люди указывают сейчас конкретный номер поезда, в этом же поезде примерно 50 процентов людей говорят, что жарко», — объяснил чиновник.

Ликсутов добавил, что температурный режим в вагонах — это достаточно специфическая вещь. «К сожалению, кому-то бывает комфортно или дискомфортно, но баланс интересов стараемся найти», — заключил он.

В 2016 году московские власти пообещали к 2025 году оснастить кондиционерами все вагоны метро.