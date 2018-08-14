Меры безопасности в Москве усилены из-за Курбан-байрама

В городе усилены меры безопасности из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в окрестностях столичных мечетей развернуты дополнительные силы полиции, движение в близлежащих переулках перекрыто.

Станция «Проспект мира» временно закрыта для входа пассажиров. Около Соборной мечети дежурят полицейские. Сотрудники правоохранительных органов также обеспечивают порядок возле Московской исторической мечети на Большой Татарской улице. Движение автомобилей там практически перекрыто.

Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников, означающий завершение хаджа. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря. В этом году праздник выпадает на 21 августа. Во время праздника традиционно устраивается забой жертвенных животных. Чаще всего в жертву приносят баранов, также на эту роль подходят верблюды и коровы.

За день до праздника председатель Совета муфтиев России Рушан Аббясов напомнил о том, что забой животных в черте города категорически запрещен. Для этого выделены специальные площадки в новой Москве и Подмосковье. Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на перевозку живых баранов.