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Метро спасет москвичей от ветра

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Сильный ветер поднялся в столице в воскресенье, 17 февраля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, ночью возможно усиление до 22 метров в секунду. Непогода сохранится до 11:00 понедельника.

Рекомендуется обходить шаткие конструкции. Во время сильных порывов лучше всего укрыться в метро, подземном переходе или здании. Стоит избегать временные строения: палатки, павильоны, навесы, автобусные остановки. Автомобиль стоит припарковать в гараже, либо вдали от деревьев.

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