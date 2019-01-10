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МКАД разгрузят

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В ближайшие несколько лет на пересечении МКАД и вылетных магистралей планируют реконструировать девять транспортных развязок. Проекты по шести из них подготовят в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Вечерняя Москва».

«У нас в планах работы по девяти транспортным объектам. Их реконструкция позволит значительно разгрузить МКАД, а также улучшить транспортную ситуацию не только в районе пересечения магистралей, но и на всем протяжении вылетной трассы», — сказал он.

Как уточняет газета, зачастую причиной пробок на МКАД становятся развязки клеверного типа. Из-за большого потока машин они «самозапираются»: если блокируется один выезд, проблемы начинаются и на других.

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