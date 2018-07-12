Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

МКАД залило кислотой

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Цистерна грузовика с кислотой разгерметизировалась на МКАД. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на 88-м километре МКАД, в районе Медведковского лесопарка, около 14:15. Грузовик ехал из Королева и вез кислоту в конструкторское бюро химического машиностроения имени A.Исаева.

Всего на дорогу вылилось 2,5 тысячи литров соляной кислоты и пять тысяч литров воды. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент в месте разгерметизации установили временную заглушку, проводятся работы по нейтрализации вещества. По информации спасателей, угрозы людям нет.

Соляная кислота — раствор хлороводорода в воде. При попадании высококонцентрированного состава на кожу вызывает сильные химические ожоги. Особенно опасно попадание в глаза. Для нейтрализации ожогов применяют раствор слабого основания или соли слабой кислоты, обычно питьевой соды.

Читайте также
Самое читаемое
«Мне тогда совсем не понравились семь сталинских высоток»
Профессор Йеля о московской архитектуре и общественных пространствах
18 июля
«Границы города начали размываться»
Профессор Массачусетского технологического института - о будущем Москвы
17 июля
«Город, которого уже нет»
Москва 1960-х на фотографиях Владимира Степанова
13 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter