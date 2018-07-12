МКАД залило кислотой

Цистерна грузовика с кислотой разгерметизировалась на МКАД. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на 88-м километре МКАД, в районе Медведковского лесопарка, около 14:15. Грузовик ехал из Королева и вез кислоту в конструкторское бюро химического машиностроения имени A.Исаева.

Всего на дорогу вылилось 2,5 тысячи литров соляной кислоты и пять тысяч литров воды. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент в месте разгерметизации установили временную заглушку, проводятся работы по нейтрализации вещества. По информации спасателей, угрозы людям нет.

Соляная кислота — раствор хлороводорода в воде. При попадании высококонцентрированного состава на кожу вызывает сильные химические ожоги. Особенно опасно попадание в глаза. Для нейтрализации ожогов применяют раствор слабого основания или соли слабой кислоты, обычно питьевой соды.