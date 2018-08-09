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Многомиллионные посадки отпугнули московских комаров

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Около десяти миллионов петуний выращено в 2018 году для оформления Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы, передает агентство «Москва».

В столице высаживают три вида петунии: крупноцветковая, мультифлора и ампельная. Первые устойчивы к непредсказуемым перепадам температуры, вторые переносят сильный ветер или проливной дождь, а третьи продолжительно и обильно цветут, пояснили в пресс-службе. Всего используется более 25 цветов и оттенков петуний.

Петуния была обнаружена в 1793 году в Уругвае. Всего насчитывается от 15 до 40 видов растения. Искусственно культивируются с XVIII столетия. Запах цветов отпугивает комаров и некоторых других насекомых.

В июле сообщалось, что на московских улицах высадили более 2,5 тысячи кустарниковых роз различных оттенков. Цветы украсили Каширское шоссе, проспект Андропова, аллею Космонавтов, а также территорию городской клинической больницы имени Пирогова и НИИ имени Склифосовского.

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