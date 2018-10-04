Модники потеснят москвичей

Движение по улице Моховой частично ограничат из-за проведения Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения будут связаны с монтажом и демонтажом оборудования к проведению мероприятия. Проезд по улице будет ограничен 10-12 и 19 октября с 01:00 до 05:00.

Российская Неделя моды проходит два раза в год — в апреле и октябре. В ней участвуют дизайнеры, журналисты, редакторы глянцевых журналов, специалисты в области моды, маркетологи и продюсеры. С 2011 года название мероприятия поменялось на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.