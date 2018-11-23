Морозы отпустят Москву

Сильные морозы уйдут из российской столицы в первые дни декабря. Об этом в среду, 28 ноября, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, в предстоящие несколько дней температура воздуха в Москве составит около 5—10 градусов мороза днем и до минус 10—12 градусов в ночное время. «Такая температура, по статистике, скорее, соответствует концу декабря — началу января. Морозы немного отпустят лишь в выходные, когда пойдет снег», — рассказал собеседник агентства.

26 ноября стало известно о том, что в середине рабочей недели в столичном регионе произойдут резкие изменения погодных условий. По данным метеорологов, ожидается значительное понижение температуры воздуха и резкое повышение атмосферного давления.