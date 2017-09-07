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Мосгоризбирком счел монтажом ролик о подтасовках на выборах в Ново-Переделкино

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Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе пресс-конференции в воскресенье, 10 сентября, прокомментировал появившийся в сети ролик, на котором замглавы управы Ново-Переделкино якобы организует подтасовки на местных выборах. Его слова приводит Интерфакс.

«Я считаю, что это спланированная провокация, если бы законопослушный человек это увидел, первым делом он пошел бы в полицию», — заявил Горбунов, не исключив при этом, что видео было смонтировано. Целью данной провокации, по его мнению, могла стать отмена голосования.

8 сентября на YouTube появилось видео, на котором замглавы управы района Ново-Переделкино Светлана Антонова встречается с представителями участковых избирательных комиссий и передает им конверты, в которых, по ее словам, находится «вознаграждение». В ходе встреч обсуждаются подтасовки на предстоящих выборах.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин уволил «за грубейшие нарушения» главу управы района Ново-Переделкино Юрия Носенко и его заместителя. «Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится», — отметил градоначальник.

10 сентября, в единый день голосования, в 125 районах столицы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00 мск явка составила 1,11 процента. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.

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