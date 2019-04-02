Мошенник притворился директором банка и прогорел

В Москве задержали мужчину, который пытался похитить более 20 миллионов рублей из банка под видом его гендиректора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления МВД.

Это произошло в одном из банков на Добровольческой улице (Таганский район ЦАО). Как уточнили в полиции, 36-летний мужчина подделал документы и переписал на себя учредительные документы кредитной организации.

Затем он пришел в этот банк и, представившись руководителем, потребовал перевести более 20 миллионов рублей на его счет. Его задержала полиция, куда ранее обратилась одна из учредительниц организации.

В результате было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о приготовлении к преступлению и мошенничестве.